كشفت شركة "دولار فيلم" للتوزيع، أن إجمالي الإيرادات التي حققتها الأفلام المصرية خلال موسم العيد، بلغ 79 مليون جنيه.

وذكرت أنه جاء في المركز الأول فيلم "البدلة" للمخرج محمد جمال العدل، وحقق إجمالي إيرادات 24 مليون و441 ألف جنيه، وجاء فيلم "تراب الماس" في المركز الثاني بـ16 مليون و971 ألف جنيه، بينما تراجع "الديزل" للمركز الثالث بـ16 مليون و614 ألف جنيه.

كما حقق فيلم "الكويسين" للمخرج أحمد الجندي، إيرادات بلغت 11 مليون و430 ألف جنيه، وجاء فيلم "بني آدم" في المركز الخامس بـ6 مليون و354 ألف جنيه، أما "سوق الجمعة" فحقق مليون و779 ألف جنيه، وجاء في المركز الأخير فيلم "بيكيا" بمليون و492 ألف جنيه.