قال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، إن الروح الطيبة سادت اجتماعات اللجنة الوزارية بين مصر والسودان، معربا عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري عن المساعدات التي قدمتها مصر لعدد من الولايات في السودان بعد كارثة الأمطار مؤخرًا.

وأوضح الدرديري في مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، أنه تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة خلال اجتماعات اللجنة والاتفاق على التنسيق بين المؤسسات المختلفة في البلدين، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير مؤخرا للقاهرة أكدت على الأهمية الكبيرة التي يوليها للعلاقات بين البلدين، كما شكلت زيارة السيسي للخرطوم مؤخرا فرصة كبيرة لإرضاء ورغبات وتطلعات الشعبين.

وأوضح الوزير السوداني أنه تم الاتفاق على التعاون في مجالات الصحة والسكك الحديدية وتبادل الخبرات في ملف الزراعة والتعليم وغيرها من المشروعات المشتركة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين في البلدين.