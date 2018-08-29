منذ تولي رئيس جامعة القاهرة، محمد عثمان الخشت، منصبه وهو متبنيا مبادرة تحويل جامعته إلى جامعة الجيل الثالث، مقرا في مجلس الجامعة بنوفمبر 2017، وثيقة الجامعة للتنوير المتضمنة ذلك.

تستهدف الوثيقة استعادة فكر الآباء المؤسسين في التنوير والعقلانية والتعددية والمواطنة، وفتح مسارات جديدة للتقدم وتوظيف المعرفة في التنمية الشاملة للدولة، والتوسع في التخصصات البينية وتنمية فكر ريادة الأعمال وإدارة المشروعات والبرامج التدريبية للإعداد لسوق العمل.

وخلال إعلانه المبادرة، أوضح الخشت أن الجامعة عند إنشائها كانت في عصر جامعة الجيل الأول، تقوم على التعليم ونقل المعلومات والمعارف، فيما تقوم جامعة الجيل الثاني على الجمع بين التعليم والبحث العلمي، فهدفها الآن هو الدخول في عصر جامعة الجيل الثالث التي تجمع بين التعليم والبحث العلمي واستغلال وتوظيف المعرفة في التنمية الشاملة للدولة الوطنية، بوصفها تنمية ثقافية وعلمية واقتصادية واجتماعية، تنمية للعقول والموارد والدولة والمجتمع والفرد.

وحتى تحقق الجامعة ما تريده، أقرت مجموعة من الخطوات التي تحولها إلى جامعة الجيل الثالث في إطار تطوير العقل المصري، وتخريج طالب بمواصفات دولية، منها إضافة 26 برنامج دراسي جديد في المرحلة الجامعية الأولى والتعليم المدمج بكليات جامعة القاهرة والدراسات العليا، وذلك حسب منشور سابق على الصفحة الرسمية لرئيس جامعة القاهرة.

البرامج الجديدة تقوم علي المنافسة وجذب الطلاب الوافدين وتواكب احتياجات سوق العمل، حيث أعلن اعتماد 23 برنامج جديد من البرامج الخاصة بنظام الساعات المعتمدة في المرحلة الجامعية الأولي بكليات الجامعة والتعليم المدمج، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب استحداث 3 برامج مهنية بالدراسات العليا، لتبدأ الدراسة بها العام الجامعي المقبل 2018/2019.

شملت البرامج الخاصة الجديدة بنظام الساعات المعتمدة، درجة البكالوريوس في كلية العلاج الطبيعي، ودرجة البكالوريوس في العلوم الزراعية، و3 برامج بكلية الهندسة، وبرنامج "التمريض المكثف" بكلية التمريض، وبرنامجين بكلية الآثار، كما اعتمد 7 برامج جديدة خاصة بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب بالجامعة.

البرامج الجديدة التي تخص التعليم المدمج الجديد، بلغت 7 برامج في مجالات التربية للطفولة المبكرة والآداب، والتي تستهدف إعطاء شهادة مهنية لا تقل في مواصفاتها عن مواصفات شهادة الجامعة للبرامج النظامية وتطبق نفس معايير الكليات العادية.

واستحدثت الجامعة 3 برامج مهنية بالدراسات العليا، هي الماجستير المهني في ريادة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة وجامعة كمبردج بالمملكة المتحدة البريطانية، والبرنامج الموحد المشترك لمنح درجة الإدارة المستدامة للأراضي بنظام الساعات الأوربية بكلية الزراعة، وبرنامج الترميم بكلية الآثار.

كما تنظم الكليات بجامعة القاهرة محاضرات تعريفية عن البرامج الجديدة لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة مع بداية الدراسة، والتي تأتي لصالح تطوير العملية التعليمة، متضمنة التعريف باحتياجات سوق العمل والأعداد المتوقع قبولها في البرامج وتكلفة الدراسة بالبرنامج، والالتزام بالمجاميع التي تقبل بها الكليات، بالإضافة إلى المعايير والشروط الداخلية للقبول بتلك البرامج.