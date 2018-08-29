تقدم اتحاد الصناعات بمذكرة إلى محافظ البنك المركزي طارق عامر، تتضمن مقترحات لحل أزمات المصانع المتعثرة.

وقال الدكتور محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار بالاتحاد، إن المذكرة أعدت بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع أطراف المجتمع الصناعي المصري، وتضمنت النتائج التي توصلت إليها بعد دراسة لمشكلات المصنعيين، موضحا أن من أهم أسباب استمرار التعثر المالي للصناعة هي آلية الاستعلام المالي "I-Score"، والتي تضع الشركة المتعثرة على قوائمها.

وأضاف سليمان، أن المصانع يتم تصنيفها وفقا لتلك الآلية كمتعثرة لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات حسب قيمة الدين، لافتا إلى أن المديونية التي تصل قيمتها لأكثر من مليون جنيه تضع الشركة تحت بند "متعثر" لمدة 10 سنوات، وهو ما اعتبره، سليمان، أمر غير واقعي نظراً لكون مبلغ المليون جنيه ضئيل في المجال الصناعي.

أوضح رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، أنه لم يتم تعديل هذه القيمة بعد قرار تعويم العملة، لافتا إلى إصرار البنوك على إدراج الشركات تحت بند "متعثر" حتى وإن قامت الشركة بالتسوية أو الجدولة، ما يؤدي إلى إحجام البنوك عن إعادة التمويل لهذه الشركات وإن انتظمت في السداد أوالتسوية أو الجدولة أوالانتهاء من سداد الدين، ما يتسبب في حرمانها من الحصول على أي تمويل جديد قبل انقضاء 10 سنوات من تاريخ اكتمال السداد.

وأكد أن الآلية الحالية آدت في حالات عدة إلى تصفية وإغلاق عدد من المصانع لعدم قدرة أصحابها على الحصول على التمويل المطلوب.

وطالب الاتحاد في المذكرة بإعادة النظر في مدة وضع المصانع المتعثرة على القوائم التاريخية لـ"I-Score" لتصبح عاماً واحداً فقط للمنشآت التي تنتظم في السداد سواء بعمل جدولة أو تسوية أو سداد وتثبت حسن النوايا.

كما طالب اتحاد الصناعات بإضافة بند جديد في نظام الاستعلام "I-Score" باسم عميل "جدولة" أو "تسوية" بدلاً من وضع المؤسسات المتعثرة تحت مسمى "قضايا"، بما في ذلك عملاء التسوية أو الجدولة.