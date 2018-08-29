عقدت وزارتا الموارد المائية والري والدولة لشئون البيئة، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لإدارة وتنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بينهما بمجالات تبادل البيانات والمعلومات والتدريب، برئاسة الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزراة المشرف على مكتب الوزير ممثلا عن وزارة الموارد المائية والري، والدكتورة منى محمد كمال الوكيل الدائم لوزارة البيئة ممثلا عن وزارة الدولة لشئون البيئة.

وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، الذي عقد اليوم بمقر وزارة الري بحضور عدد من قيادات الوزارتين، التنسيق بمجالات تبادل البيانات والمعلومات والتدريب وبناء القدرات والتعاون في تطوير وتكامل شبكات المراقبة والرصد الآلي البيئي.