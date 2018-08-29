أصدر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، تكليفات لرؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة والنزول للشارع للتعرف على مشاكل المواطنين ومتطلباتهم، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لهم، ومتابعة المشروعات الجارية بنطاق كل وحدة محلية بمختلف المجالات والموقف التنفيذي لتلك المشروعات، وأهمية اختيار وأعداد قيادات الصف الثاني والثالث، وأن تكون الكفاءة والتميز معايير الاختيار، وضرورة التعاون مع جميع الإدارات بما يخدم مصلحة المواطن.

وشدد عبد المنعم، على ضرورة ضبط الشارع من خلال تكثيف الحملات المرورية، وحملات المرافق، ورفع الإشغالات والعشوائيات من الشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد، اليوم، بديوان المحافظة برئاسة المحافظ، وبحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، واللواء عمرو عزمي السكرتير العام للمحافظة، والعقيد هشام محمد علي المستشار العسكري للمحافظة، والنائب همام العادلي والنائب نور الدين عبدالرزاق، والنائب جابر الطويقي والنائب هشام الشطوري أعضاء مجلس النواب، واللواء هشام حمدي مساعد مدير أمن سوهاج، وعدد من أساتذة الجامعة، ووكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية، وممثلي الهيئات والمصالح الحكومية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي الأحزاب السياسية والحركات الشبابية، والمجلس القومي للمرأة، ومديري الادارات بالديوان العام.

وأوضح المحافظ أن الاجتماع ناقش استعدادات مديرية التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد، من حيث أعمال الصيانة وتوزيع المدرسين بالإدارات التي تعانى من العجز وهى ادارات جرجا والبلينا ودار السلام، وسبل سد عجز المدرسين بتلك الإدارات، وشدد على مسؤولي هيئة الأبنية التعليمية والتربية والتعليم بسرعة الانتهاء من اعمال الصيانة بالمدارس واستكمال جميع المرافق بالمدارس الجديدة التي جرى إنشاؤها، والانتهاء من استعدادات المديرية لتطبيق نظام التعليم الجديد education 2 والذى يستهدف مرحلة رياض الاطفال والصف الأول الابتدائي، قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية قد استعدت لبداية العام الدراسي الجديد، وتطبيق نظام التعليم الجديد، حيث تم تدريب 2150 معلمة رياض أطفال على النظام الجديد، وجارى تدريب 2500 معلم للصف الأول الابتدائي على طرق تدريس المناهج الجديدة، كما تم إعداد نشرات جزئية لسد العجز بإدارات جرجا والبلينا ودار السلام، واعتماد مبلغ 6 ملايين و236 ألف جنيه لأعمال الصيانة البسيطة للمدارس التي لم تدخل صيانة شاملة.

وقام المهندس سيد أبوعقيل مدير هيئة الأبنية التعليمية بعرض الموقف التنفيذي لخطة الصيانة لهذ العام، حيث شملت الخطة 144 مدرسة على مستوى المحافظة تم تسليم 128 مدرسة منها ويتبقى فقط 16 جارى العمل بها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطة التنفيذية لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية خلال 6 شهور من إعلان المبادرة، وما تم تنفيذه على ارض الواقع.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق عميد كلية الطب بجامعة سوهاج، إن مستشفى سوهاج الجامعي أجرى 215 عملية جراحية في 8 تخصصات مختلفة من اصل 377 عملية على قوائم الانتظار بنسبة 55%، وسيبدأ المستشفى في إجراء عمليات زراعة الكلى لخمس حالات على قوائم الانتظار، مشيرا إلى أن مستشفى سوهاج الجامعي تحتل المرتبة الثانية على مستوى الجمهورية في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية

فيما أوضحت الدكتورة رجاء حسين وكيل وزارة الصحة، أن عدد العمليات بقوائم الانتظار بالمستشفيات التابعة للمديرية بلغ 854 عملية بمختلف التخصصات، وقد تم بالفعل اجراء 474 عملية منها، وسوف يتم الانتهاء من باقي العمليات قبل نهاية الفترة المحددة لمبادرة الرئيس.

من جانبه أعلن الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة عن استعداد الجامعة لتقديم الدعم اللازم لأجهزة المحافظة المختلفة، وخدمة المجتمع السوهاجى في مختلف المجالات، وخاصة قطاعي الصحة والتعليم، مشيرا إلى انه تم توقيع 4 بروتوكولات بين الجامعة ومديرية التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة.