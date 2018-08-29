نقلت البريطانية الإيرانية نازنين زغاري راتكليف المسجونة في طهران منذ أكثر من عامين، إلى عيادة السجن بعد أن فقدت الوعي الاربعاء، بحسب ما أفاد زوجها.

وقال ريتشارد راتكليف إن زوجته عانت من نوبات هلع والسلطات الإيرانية تفكر في طلبات لنقلها إلى المستشفى.

وقال في رسالة الكترونية لوكالة فرانس برس: "أصيبت نازنين بنوبة هلع اليوم وامس وأغمي عليها اليوم".

وأضاف أنها في عيادة السجن وهناك عدة طلبات من أجل نقلها إلى المستشفى ولكن لم تتم الموافقة عليها بعد.

وكان قد تم الإفراج عن "نازنين" فجأة لمدة ثلاثة أيام الخميس أمضتها مع عائلتها على مشارف العاصمة الإيرانية وأعيدت إلى السجن الأحد بعد انتهاء فترة الإفراج عنها.

وقال زوجها لوكالة "برس اسوشييتد" البريطانية إنها تعرضت لنوبة هلع ونقلت الى عيادة السجن وقالوا ان ضغط دمها منخفض.

وأضاف: "أعتقد أنها تشعر بهذه الأعراض لخيبة الأمل الكبيرة التي أصيبت بها بعد إعادتها الى السجن".

وكانت عائلتها تأمل في تمديد فترة الافراج عنها واعتقلت زغاري راتكليف التي تعمل للفرع الخيري لمؤسسة تومسون رويترز، في مطار طهران في نيسان/ابريل 2016 وتمضي عقوبة بالسجن خمس سنوات بتهمة المشاركة في تظاهرات ضد النظام في 2009 وهو ما تنفيه.