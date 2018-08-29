أعلن بيت السناري، عبر صفتحه الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن ورشة لتعليم فن الديكوباج، وتشمل الورشة التعرف على أنواع الديكوباج والفروق بينهم، وأنواع الصمغ و"الجيسو" وبدائلهم، والأدوات والخامات المستخدمة في الديكوباج، والوحدات التي يمكن عمل الديكوباج منها، وأنواع الورق المختلفة وطرق استخدامه، والتعرف على الطريقة الروسية بالمناديل، وطريقة عمل الديكوباج بالورق المطبوع، وطريقة عمل الديكوباج على الخيش والجلد.

وتقدم الورشة، الفنانة جيهان أيوب، مدربة الديكوباج المحترفة، وعضوة برابطة المدربات النسائيات المحترفات.

وأيام الورشة هي الأحد 9 سبتمبر، والأربعاء 12 سبتمبر، والأحد 16 سبتمبر، والأربعاء 19 سبتمبر، والأحد 23 سبتمبر، والأربعاء 26 سبتمبر، والأحد 30 سبتمبر، من الساعة 4 عصرا، حتى 6 مساء، الأربعاء 3 أكتوبر، ومدة المحاضرة ساعتين، لشهر واحد.

ومواعيد التسجيل من الأحد إلى الخميس، بدءا من الساعة 10 صباحا، حتى 8 مساء.

ويمكن التواصل مع البيت، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي لمزيد من التفاصيل.