إيطاليا تطلب اعتماد مبدأ المناوبة في استقبال المهاجرين

قال مصدر في وزارة الدفاع الإيطالية إن روما ستطلب الخميس من الاتحاد الأوروبي اعتماد مبدأ المناوبة بالنسبة إلى الموانئ التي ينزل فيها المهاجرون الذين يتم انقاذهم بحيث تكون فرنسا وإسبانيا على رأس القائمة.

وصرح المصدر لوكالة "فرانس برس" أن الاقتراح يهدف إلى تناوب موانئ الانزال بهدف ضمان أن لا تكون إيطاليا هي البلد الوحيد الذي يواجه هذه المشكلة ولكن كذلك دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وستتوجه وزيرة الدفاع الإيطالية إليسابيتا ترينتا إلى فيينا الأربعاء لطرح خطتها على نظرائها الأوروبيين خلال اجتماع غير رسمي الخميس وتدعو الخطة المقترحة إلى مراجعة العملية العسكرية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي تحت إسم "صوفيا" والتي تقودها إيطاليا حاليا، والتي يتم بموجبها انزال جميع المهاجرين الذين يتم انقاذهم في ميناء إيطالي.

وأطلقت عملية صوفيا في يونيو 2015 عقب سلسلة من الحوادث تعرضت لها سفن المهاجرين.

وبحسب صحيفة "لا ستامبا" تتمحور الفكرة الإيطالية على أن تتولى الموانئ على البحر المتوسط استقبال المهاجرين بالتناوب بتركيز خاص على فرنسا وإسبانيا بحيث تتشاطر اليونان ومالطا العبء كذلك.

وهدد نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو الأسبوع الماضي بوقف تمويل الاتحاد الأوروبي بمليارات اليورو بسبب الهجرة، متهماً أوروبا بإدارة ظهرها لإيطاليا التي تعاني من تدفق هائل للمهاجرين.