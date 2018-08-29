استهل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية التي ألقاها مساء اليوم بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بالترحيب بالشباب القبطي المشاركين في الملتقى العالمي الأول لأقباط المهجر، الذي تنظمه الكنيسة.

وتحدث البابا عن لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبرفقته وفد من أعضاء الملتقى العالمي الأول للشباب القبطي الأرثوذكسي، مؤكدا أنها كانت مقابلة طيبة، ومضيفا: "الشباب سألوا الرئيس بالعربي المتكسر حينما نعود لبلادنا نقول إيه؟"، فرد الرئيس قائلا مصر بتتغير للأحسن وبتنطلق"، وأرسل الرئيس هدية عبارة عن سي دي عن مصر، ووعد الرئيس بأنه سيلتقي بالجميع وطالب بتكرار المؤتمر.

وقال البابا إن مصر والكنيسة سعداء بحضور المؤتمر، مشيرًا إلى أن وزيرة الهجرة غابت عن الحضور بسبب الاحتفال بعيد زواجها، متمنيا أن يتكرر المؤتمر ويشارك فيه كثيرون للتعارف وتكوين صدقات.

وألقى البابا كلمة كان الأنبا أبيفانيوس، رئيس دير أبومقار، أعدها لهذا المؤتمر في سكنه بالدير.

ويعد ملتقى الشباب العالمي الذي تنظمه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمدة أسبوع تحت عنوان "عودة إلى الجذور" هو التجمع الأول من نوعه لشباب الأقباط من جميع أنحاء العالم (يمثلون ٣٠ دولة)، ويتضمن برنامجه بالإضافة إلى الجانب الروحي جوانب ثقافية وسياحية في معالم مصر المميزة.