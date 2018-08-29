بادرت شركة حديد عز، اليوم، بخفض أسعار الحديد في الأسواق، بنحو 330 جنيها، ليصبح السعر الجديد 12 ألف جنيها و198 تسليم أرض المصنع شامل الضريبة.

وجاء قرار "عز" بعد أكثر من 4 أشهر من تثبيت الأسعار، وقالت مصادر داخل الشركة لـ"الوطن"، إن قرار خفض الأسعار جاء في أعقاب الأزمة الاقتصادية في تركيا والإجراءات الحمائية الأخيرة التي اتخذتها عدداً من الدول، ما نتج عنه ضعف الطلب على خامات الإنتاج وانخفاض أسعارها في السوق العالمية.

وكانت الشركة خفضت أسعارها في إبريل الماضي بمقدار 261 جنيه ليصل الى 12ألف و529 جنيها (شامل الضريبة)، وقالت المصادر إن الشركة قررت الخفض "رغم ارتفاع تكلفة الطاقة والنقل وارتفاع سعر الصرف".

وتوقعت مصادر بالسوق، أن تقوم باقي المصانع بخفض أسعارها أسوة بما قامت به "عز".

ومع قرار "عز" تصبح أسعار الحديد الحالية في السوق 12 ألف و198 جنيها لحديد عز، و 12 ألف و475 جنيها لحديد السويس للصلب، و12 ألف و525 جنيها لحديد "بشاي" للصلب، و12ألف و250 جنيها لحديد الجارحي ، بينما بلغ سعر حديد المصريين 12 ألف و450 جنيه شاملة الضريبة وتسليم أرض المصنع.