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محمود مسلم يكتب: تقدم الخارج.. الحكومة أم الشعب؟!

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رئيس الوزراء الكندي يتوقع اتفاقا بشأن "نافتا" بحلول الجمعة

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