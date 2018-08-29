قال المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن جميع رحلات خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري منتظمة، ولا يوجد أي تأخير للرحلات، مشيرا إلى أن الهيئة تواصل العمل الجاد لصيانة القطارات استعدادا للعام الدراسي الجديد، والذي من المنتظر أن يبدأ في 22 سبتمبر المقبل، مضيفًا أن جميع القطارات ستكون جاهزة لنقل جميع الطلاب والتلاميذ، وأيضا المواطنين الذين يستقلون القطارات بشكل يومي.

وأوضح "رسلان"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه لا توجد أي زيادات في أسعار تذاكر الاشتراكات الخاصة بالقطارات للطلاب، مؤكدًا أن أسعار التذاكر كما هي ولا يوجد أي زيادات، لافتا إلى أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعمل على تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.