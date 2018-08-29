أكد التحالف العربي تعاونه مع فريق الخبراء الأممي بشأن حقوق الإنسان في اليمن، والالتزام باتخاذ جميع الخطوات لضمان تفادي وقوع الإصابات بين المدنيين في العمليات العسكرية.

وأضاف التحالف العربي خلال بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية: "نستغرب تجاهل تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان للدور الإنساني الكبير الذي قامت وتقوم به دول التحالف في اليمن".

وتابع أن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان وقع في العديد من المغالطات المنهجية في توصيفه لوقائع النزاع، وأن التقرير أغفل الإشارة إلى صواريخ ميليشيات الحوثي التي تطلقها على السعودية وتعمدها استهداف المدنيين.

وأشار إلى أن التقرير تضمن ادعاءات ومزاعم غير صحيحة فيما يتعلق باستهداف قوات التحالف للمدنيين، وأن تقرير الأمم المتحدة لم يشر إلى الدور الإيراني في استمرار الحرب في اليمن وتأجيج الصراع ودعمها للحوثيين، مضيفا أن انقلاب الميليشيات على الشرعية ورفضها للجهود السلمية بقيادة الأمم المتحدة أبرز أسباب استمرار الصراع على حد وصف البيان.