قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن تأجيل حركة المحافظين أكثر من مرة للفحص والتدقيق في الاختيارات، ومحاولة للبحث عن وجوه جديدة لتولي مناصب المحافظين.

وأضاف في برنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، الأربعاء، أن الحركة الجديدة سيكون بها بعض الشباب الذين سيتولون منصب المحافظ، والحركة ستكون في 21 محافظة، وسيبقى 7 محافظين.

وأوضح أن الحركة سيكون بها عسكريين وشرطيين وقضاة سابقين لمنصب المحافظ، إضافة للشباب والمرأة، وستكون الحركة بها مفاجآت عديدة، موضحًا أن الأكاديمية الوطنية للشباب معنية بالأساس بتخريج كوادر شبابية لتولي المناصب في الدولة.