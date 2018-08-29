روّى جمال زكي، جار أسرة الطفل ضحية والدته المريضة نفسيًا، تفاصيل الواقعة، موضحًا أن الأم مريضة نفسيًا، ووالد الطفل مُسن، وأن الأم أكلت فم رضيعها، وادعت أن الطفل سقط من السلم، رغم أن الطفل لم يبلغ من العمر سوى شهرين فقط.

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار"، مع الإعلامي معتز الدمرداش، أن جيران أسرة الطفل أخذوه وذهبوا به إلى مستشفى عام الإسماعيلية، وطلبوا منهم إجراء عملية ترقيع وتجميل، وسيجري عملية أخرى بعد زيادة عمره.

وناشد وزير الصحة بإنقاذ الطفل، لافتًا إلى أن أهالي الضحية لم يسألوا عنه، متابعًا: "الطفل عندي، وزوجتي بتراعيه كأنه ابنها، مش عايزين غير إن الطفل يعيش كويس ونأمنله مستقبله".