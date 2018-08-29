نظمت تظاهرتان واحدة لمناهضي الفاشية وثانية لليمين المتطرف بعد ظهر اليوم، في روكا دي بابا قرب روما، وذلك أمام مركز جرى إيواء مهاجرين فيه بعد أن نقلتهم سفينة لحرس السواحل الإيطاليين.

وأقامت قوات مكافحة الشغب حاجزًا بين المجموعتين المكونتين من بضع عشرات لكل منهما واللتين تبادل أفرادهما الشتائم.

وبقي مئة مهاجر اريتري عالقين لعشرة أيام في سفينة حرس السواحل وجرى انزالهم السبت في مرفا كاتاني قبل إيوائهم مساء الثلاثاء في روكا دي بابا في مركز تديره الكنيسة الإيطالية.

وقالت الكنيسة في بيان "في غضون بضعة أيام سيجرى نقل مئة مهاجر اريتري وصلوا مساء الثلاثاء إلى روكا دي بابا (...) إلى إبرشيات إيطالية عرضت تلقائيا استقبالهم".

وأوضح المسؤول الكنسي مانويلا دي ماركو "أنهم متعبون لكنهم بصحة جيدة وفرحون بوصولهم إلى هنا".