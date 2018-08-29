قال الدكتور أيمن شبانة، نائب مدير مركز دراسات حوض نهر النيل بجامعة القاهرة، إن العلاقات المصرية السودانية تشهد تطورًا بشكل كبير بداية من 2018، ومنذ لقاء الرئيسين عبد الفتاح السيسي ونظيرة السوداني عمر البشر في إثيوبيا جرى التفاهم على عودة العلاقات في مسارها الصحيح وحل المشاكل الخلافية على طاولة الحوار، مؤكدا أن هناك اتفاقات ستوقع بين مصر والسودان في أكتوبر المقبل تصب في مصلحة الطرفين.

وأضاف "شبانة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، أن "مائدة التفاوض هي المناسبة لحل أي شيء"، موضحًا أن اجتماع وزيري الخارجية المصري والسوداني جاء لتحضير الاجتماعات الثلاثية الخاصة بسد النهضة في الخرطوم.