قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن الصحافة ستظل هي الوسيلة الأكثر تأثيرًا في وسائل الإعلام.

وأضاف خلال استضافته بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الصحافة تعاني من أزمات اقتصادية طالت كل وسائل الإعلام.

وأوضح، أن الصحافة تعاني اقتصاديًا بسبب قلة الإعلانات، إثر الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي عاشتها البلاد بداية من عام 2011، لافتًا إلى أن الإعلام الإلكتروني أقل وسائل الإعلام تحصيلًا للإعلانات، ومؤكدًا أن الحصيلة الضخمة من الإعلانات تذهب إلى الصحافة الورقية.

وأكد نقيب الصحفيين، على أن تعويم سعر الجنيه زود الأعباء على صناعة الصحافة في مصر، بسبب استيراد كافة المواد التي تدخل في صناعة الصحافة من الخارج كالورق والأحبار والزنك وماكينات الطباعة وقطع الغيار، مؤكدًا أن هذا الإجراء أدى إلى ارتفاع تكلفة انتاج الصحف بمقدار 3 أضعاف.

وتابع: "سعر الورق تضاعف بنسبة 100% حيث زاد سعر طن الورق من 500 دولار إلى 1000 دولار، وهو ما زود أيضًا الأعباء على صناعة الصحافة الورقية".