من المنتظر أن يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا أداء اليمين الدستورية للمحافظين الجدد بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، بحسب مصدر لـ"الوطن"، ليعقد بعدها اجتماعًا مع المحافظين الجدد ونوابهم.

من جانبه، قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، إن 81 حركة محافظين أجريت حتي الآن منذ إنشاء نظام الإدارة المحلية في مصر، مشيرا إلى أن متوسط أعمار المحافظين حول العالم 32 عاما وفي مصر متوسط الأعمار 63 عاما.

ولفت، في السياق ذاته، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة بها 8 وزراء تحت سن الـ 28 عاما وهم وزراء التسامح والمستقبل والشباب والسعادة وجودة الحياة، ووزيرة الدولة للثقافة وتنمية المجتمع والتعاون الدولي والشؤون الأسرية و6 نواب للمحافظين في الإمارات المختلفة في الثلاثينات من العمر وهذا لم يحدث بصورة شاملة في أي دولة في العالم سوي في الإمارت.

وأضاف عرفة لـ"الوطن": "إذا تحدثنا عن معايير اختيار المحافظين فيفضل أن يكون المحافظ أكاديميا ومتدرجا في أحد المناصب في الجهاز الإداري للدولة ومن أبناء المحافظة ذاتها ولديه رؤية استراتيجية ويفكر خارج الصندوق ويجيد فهم ملفات الإدارة المحلية من عشوائيات وعقارات مخالفة وتخطيط عمراني والباعة الجائلين وإدارة السرفيس والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات العامة والقومية داخل نطاق المحافظة ومؤمن بتطبيق اللامركزية ويفهم القوانين المتعلقة بالمحليات وقادر على التطوير المستمر وإدخال التكنولوجيا ومحاربه الفساد والمفسدين في الإدارت المحلية".

وتابع: هناك 3185 قانون ولائحة وقرار يتعلقون بالإدارة المحلية لا بد أن يكون المحافظ مدركا لها ويجيد السلوك الإداري التنظيمي للعاملين داخل نطاق المحافظة وـن يكون المحافظ علي القوانين المتعلقه بقانون الخدمه المدنيه والعشوائيات وقانون البناء الموحد وقانون الإدارة المحليه رقم 43 لعام 1979.

وشدد على أنه "من الضروري أن يجيد المحافظ فنون تطبيق مفاهيم الإدارة الحديثة ويجيد التواصل مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ويفهم ملف الاستثمار في المحافظات جيدا، فضلا علي أن يتم اختيارهم بناءا على الخبرة والكفاءة وحل مشاكل المواطنين وإجراء جولات ميدانية لمواجهة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات العامة".