قالت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن العنف نحو الأطفال أصبح زائدًا في الفترة الأخيرة من جانب الوالدين، وإن هناك نوعية جديدة من المخدرات منتشرة مثل الأستروكس يتناولها بعض الآباء مما يجعل الأب يغتصب أو يقتل أبنائه.

وأضافت في حوار برنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، الأربعاء، أنه يجب تعديل المادة 8 لقانون الطفل بتشديد عقوبة الوالدين المسببين لأذى لأولادهم، وإن هناك أمهات تأذين أبنائهن بسبب الطلاق انتقامًا من طليقها.

وتابعت أن الحالة النفسية تتدفع المرأة لأذية نفسها أو أقرب الناس لها مثل أولادها، مؤكدًا أنه يجب تجريم إهمال الوالدين ضد أطفالهم.