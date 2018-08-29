تقدم في محادثات "نافتا" بين الولايات المتحدة وكندا

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الأربعاء، أن أوتاوا وواشنطن تحرزان تقدماً في مفاوضاتهما، مرجحا التوصل إلى صيغة جديدة لاتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية "نافتا" بحلول يوم الجمعة.

وفي وقت تتواصل المرحلة الحساسة من المحادثات في واشنطن في محاولة لحل الخلافات بين الطرفين، زادت تصريحات ترودو المتفائلة من فرص بقاء "نافتا" اتفاقية ثلاثية رغم تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، باستبعاد كندا منها.

وقال ترودو "هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق جيد بالنسبة لكندا بحلول يوم الجمعة"، وهو اليوم الذي حددته الولايات المتحدة لإتمام الاتفاق بشكله العام على الاقل.

لكنه أكد أمام حشد من الطلبة في شمال أونتاريو أن أي اتفاق "سيرتبط بمسألة إن كانت هناك صفقة جيدة في النهاية بالنسبة الى كندا".

وأضاف "قلت منذ البداية إن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن نافتا أفضل من إبرام اتفاق نافتا سيء".

وبعدما مهدت المكسيك الطريق من خلال الاتفاق على نسخة معدلة من "نافتا" مع الولايات المتحدة الإثنين، قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند الثالاثاء إنه "تم إنجاز الكثير" خلال اللقاءين اللذين أجرتهما مع ممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر.

وقالت للصحافيين إن الولايات المتحدة وكندا دخلتا حاليا "في فترة مهمة للغاية من المفاوضات" مشيرة إلى أن المسؤولين في مجال التجارة عملوا حتى ساعات متأخرة من الليل على المسائل الأبرز.

ورفضت فريلاند الخوض في تفاصيل المسائل التي تحتاج إلى حل موضحة أنها اتفقت مع لايتهايزر على عدم مناقشة التفاصيل علنا.