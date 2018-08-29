المتحدث العسكري ينشر صورا جديدة من البيان الـ27 للعملية الشاملة

نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، مساء اليوم، البيان رقم 27 من القيادة العامة للقوات المسلحة، والذي تضمن صورًا جديدة حول العملية الشاملة سيناء 2018، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".