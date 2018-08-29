أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن خالص تقديره واحترامه للكنيسة المصرية، بقيادة البابا تواضروس الثانى، وقال إنه شخصية وطنية كان له دور بارز خلال السنوات الماضية، مؤكداً اعتزاز مصر بأبنائها الأقباط وفخرها بما يقدمونه من إنجازات ونجاحات فى الداخل والخارج، وأكد الرئيس أن الوحدة الوطنية فى مصر ثابتة على مدار الزمن، وأن أبناء شعب مصر بمسلميه ومسيحييه تجمعهم روابط قوية من الأخوة والمحبة.

أضاف «السيسى»، خلال استقباله اليوم، البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحضور وفد ملتقى الشباب العالمى الأول للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذى افتتحته الكنيسة السبت الماضى، أن «مصر لا تنظر لأبنائها وفقاً لأى منظور سوى المنظور الوطنى الذى يعلى قيم المواطنة وعدم التمييز والتسامح والشراكة الكاملة فى الوطن».

الرئيس: نشهد إعادة صياغة الشخصية المصرية.. ومصادر: المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية

ورحب الرئيس بلقاء الشباب المشاركين فى الملتقى العالمى الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من قارات العالم، وهو التجمع الأول من نوعه، ويتضمن برنامجه بالإضافة إلى الجانب الروحى جوانب ثقافية وسياحية فى معالم مصر.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فى بيان اليوم، إن «الرئيس أجرى حواراً مفتوحاً مع الشباب المشارك فى اللقاء، استمع خلاله إلى استفساراتهم بشأن الأوضاع فى مصر، واستعرض الرئيس التطورات الجارية فى مصر، منوهاً إلى أن البلاد تشهد حالياً حالة تنموية شاملة تهدف إلى تغيير الواقع نحو مستقبل أفضل، وتشهد إعادة صياغة الشخصية المصرية خاصة من حيث التعليم والخدمات الصحية».

من جهة أخرى، استقبل الرئيس، اليوم، لويجى دى مايو، نائب رئيس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية الإيطالى، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وقال المتحدث باسم الرئاسة إن الرئيس أكد خلال اللقاء ثقته فى التوصل إلى نتائج نهائية فى تحقيقات مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، وذلك فى ظل توافر الإرادة القوية للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأعرب نائب رئيس الوزراء الإيطالى عن تقدير السلطات الإيطالية لتطور مسار القضية، وما لمسوه من تعاون مخلص للتوصل إلى الجناة وتقديمهم للعدالة، وأكد حرص بلاده على تكثيف التعاون مع مصر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وأشاد «السيسى» بالجهود الكبيرة لشركة «إينى» الإيطالية وما أنجزته على أرض الواقع فى مختلف المشروعات التى تشارك فيها فى مصر وفى زمن قياسى.

وفى سياق آخر كشفت مصادر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يشهد غدا أداء اليمين الدستورية للمحافظين الجدد بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، ثم يعقد الرئيس بعد حلف اليمين اجتماعاً مع المحافظين الجدد ونوابهم.