استنكر الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، مناقشة البرلمان قانونًا يجرم إهانة الرموز التاريخية، قائلًا إنه غير موجود في أي دولة بالعالم.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم، أنه يجب على المجتمعات أن تتخلص من القيود حتى تستطيع أن تتطور وتتقدم.

وأشار، إلى ضرورة تجريم إهانة العقائد الدينية، موضحًا: "لا يمكن أن نسمح لأي شخص بأن يسب النبي أو الصحابة أو المسيح أو الحواريين، لكن الرموز التاريخية مثل بطرس غالي يمكن مناقشة ما لها وما عليها".