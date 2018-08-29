تجرى الآن على قدم وساق تجهيزات حفل الميجا ستار عمرو دياب المقرر إقامتها غدًا الخميس، بجولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي.

وسيصعد الهضبة في تمام الحادية عشر مساءً لإحياء الحفل، وهو من تنظيم شركة تواصل.