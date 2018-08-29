بالفيديو| عمرو دياب يغني "قمرين" في زفاف محمد عادل إمام

أحيا النجم عمرو دياب حفل زفاف الفنان محمد عادل إمام في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

قدم دياب وصلة غنائية، خلال الحفل، بينها أغنيات "قمرين" و"أجمل عيون".