قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن وظيفة المحافظ في مصر هي من أصعب الوظائف لأن عليه مسؤوليات كثيرة، بينما صلاحياته ليست مطلقة وميزانياته ليست كافية.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، مساء اليوم، أن وظيفة المحافظ شاقة، وأنه تحدث مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، أثناء وجوده في المنصب عن أحوال المحافظين.

وتابع الفقي: "إسماعيل قالي المواد محدودة وهناك مشكلات في المحافظات متمثلة في التعليم والصحة والصرف الصحي وغيره".