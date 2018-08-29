داعب الإعلامي معتز الدمرداش، متصل يدعى محمد من القاهرة، بعد شكوى الأخير من تعرضه للتحرش ومعاكسات الفتيات بالشارع، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار".

وطالب محمد بمعاقبة الفتيات اللواتي يتعرضن للشباب في الشارع، قائلًا: "أنا بمشي في الشارع وبلاقي البنات بتعاكسني وتقولي يا قمر ويا مز.. البنات بتتحرش بيا وأطالب بتوقيع عقوبة عليهم، وزي ما بيكون فيه عقوبة على الولد لازم يكون فيه عقوبة على البنت".

فيما رد الدمرداش ساخرًا: "أحمد عز معايا.. ابعت صورتك.. إحنا هنضحك على بعض، دا أنت اكيد بتكون طائر من الفرحة".