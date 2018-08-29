قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تسعى لتعظيم التعاون مع دول حوض النيل للوصول لحلول توافقية تحافظ على مصالح الجميع، مبينًا أنها حريصة على استمرار التعاون معها، واستقرارها ومساعدتها اقتصاديًا وفنيًا والعمل على استغلال فواقد المياه في دول حوض النيل بدلًا من التنازع للحصول على حصص مائية، وذلك في إطار التعاون الجماعي والتوصل إلى رؤية موحدة تجمع الكل معاً.

وأكد وزير الري، خلال الأسبوع العالمي للمياه بالسويد، أن مصر حريصة على أهمية استفادة دول المنبع من مياه النهر، وإقامة المشروعات التنموية، وبما لا يؤثر على استخدامات مصر وحقوقها المائية التاريخية.