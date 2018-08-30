كشفت مصادر رسمية عن اشتمال حركة المحافظين الجدد التي من المقرر أداء حلف اليمين الدستورية غدا أمام رئيس الجمهورية، عن تعيين أول سيدة قبطية منصب المحافظ، وهي الدكتورة منال ميخائيل، نائب محافظ الجيزة، لتكون محافظا لدمياط.

والدكتورة منال عوض ميخائيل، سبق وتولت منصب وكيل معهد الأمصال واللقاحات البيطرية للأبحاث والدراسات بوزارة الزراعة، وهي حاصلة على بكالوريوس العلوم البيطرية جامعة بنها عام 1989 وماجستير من جامعة الإسكندرية 1995، ودكتورة فى العلوم الطبية جامعة الإسكندرية 1999، كما حصلت على جوائز الدولة التشجيعية فى العلوم الدراسية عام 2007.