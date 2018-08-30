يؤدي المحافظون الجدد اليمين الدستورية، صباح اليوم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحسب ما صرحت مصادر لـ"الوطن"، مساء الأربعاء.

حلف اليمين، هو واحد من أهم البروتوكولات الرسمية، التي نص عليها الدستور والقانون، ويختلف القسم، الذي يؤديه المحافظ أمام رئيس الجمهورية، عن قسم رئيس الحكومة والوزراء، وأعضاء مجلس النواب، وكذلك رئيس الجمهورية.

وتنشر "الوطن" نص اليمين القانونية، التي يؤديها المحافظ أمام رئيس الجمهورية، وفق المادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وهو "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق".

بينما اليمين الدستورية، التي يؤديها الرئيس أمام البرلمان، تنص عليه المادة 144، هو: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

فيما تنص المادة 165 من الدستور، على نص اليمين، الذي يؤديه رئيس الحكومة، ووزراءها أمام رئيس الجمهورية، وهو "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

أما المادة 104 من الدستور، فتنص على أن يؤدى عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام رئيس الجلسة الإجرائية بالبرلمان، قبل أن يباشر عمله، وينص اليمين على "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".