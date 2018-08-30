أكدت مصادر مطلعة بديوان عام محافظة جنوب سيناء، استعداد اللواء خالد فودة صديق محمد، لأداء اليمين الدستورية كمحافظ لجنوب سيناء، بعد تجديد الثقة له واستمراره في منصبه.

وأكد المصدر لـ"الوطن" أن المحافظ غادر المحافظة لأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد باشر آخر اجتماعاته، صباح الثلاثاء الماضي، حيث ترأس الاجتماع الدوري النصف شهري لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة والأنشطة التي تتم على أرض المحافظة، بحضور اللواء محمود عيسى السكرتير العام للمحافظة، وجميع رؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات الخدمية.

وتولى فودة منصب محافظ جنوب سيناء لمدة 7 سنوات على التوالي، منذ أغسطس 2011، واستمر في منصبه خلال عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي.