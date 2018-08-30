بينهم الجنزوري.. محافظون تولوا حقائب وزارية بفضل نجاحاتهم

يترقب كثيرون حركة المحافظين المنتظرة، والتي يتوقع صدورها خلال الساعات القليلة المقبلة، حسبما صرح مصدر لـ"الوطن"، وهي الحركة الأولى للمحافظين في الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي فاز بها عقب الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد، نهاية مارس الماضي.

وعلى مدار سنوات عديدة، أدى كثيرون اليمين القانونية كمحافظين، قبل أن تشاء لهم الأقدار أن يؤدوا اليمين الدستورية كوزراء، أو حتى رؤساء للحكومة، وترصد "الوطن" في التقرير التالي أبرز خمسة محافظين تولوا منصب الوزير فيما بعد:

- كمال الجنزوري

شغل الجنزوري منصب المحافظ منذ سبعينات القرن الماضي، في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث تولى منصب المحافظ للمرة الأولى في عام 1976، حين أصبح محافظا للوادي الجديد في ظل حكومة إبراهيم شكري.

وبعدها بعام واحد، تولى منصب محافظ بني سويف حين كان سليمان متولي رئيسا للوزراء، وظل فيه لمدة عام قبل أن يتدرج في المناصب حتى أصبح وزيرا للتخطيط في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك في عام 1984، ثم جمع مع الوزارة منصب نائب رئيس الوزراء حتى عام 1996.

وتولى الجنزوري رئاسة الحكومة مرتين، الأولى منذ عام 1996 وحتى 1999، والثانية منذ نوفمبر 2011 وحتى يوليو 2012.

- عبدالسلام المحجوب

رجل المخابرات الأسبق شغل منصب محافظ الإسماعيلية منذ عام 1994 حتى 1997، وفي الإسكندرية منذ عام 1997 وحتى 2006، قبل أن يصبح وزيرا للتنمية المحلية منذ عام 2006.

- عبدالرحيم شحاتة

تولى شحاتة منصب الرجل الأول في عدة محافظات وعلى مدار أعوام كثيرة، حيث تولى منصب محافظ الفيوم بين عامي 1987 و1993، ثم محافظا للجيزة عام 1993 وحتى عام 2000، ثم أصبح محافظا للقاهرة عام 2000 حتى تركها في عام 2004، ليصبح وزيرا للتنمية المحلية حتى عام 2006.

- عادل لبيب

شغل منصب محافظ قنا منذ عام 1999 وحتى 2006، وحقق نجاحات دفعت المركز الدولى للسير الذاتية بكامبردج بإنجلترا منحه شخصية العام فى 2001، ثم أصبح محافظا للبحيرة ثم الإسكندرية، قبل أن يعود لقنا عام 2011 بعد مطالبات أهل المحافظة، وبعدها بعامين أصبح وزيرا للتنمية المحلية.

- أحمد زكي عابدين

الرئيس الحالي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، خاض رحلة طويلة من العمل الإداري، تولى خلالها منصب محافظ بني سويف عام 2006، ليصبح أول من تولى المنصب من أبناء المحافظة، وبعدها بعامين أصبح محافظا لكفر الشيخ، قبل أن يصبح وزيرا للتنمية المحلية عام 2012.