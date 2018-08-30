توفيق عكاشة: قناة الفراعين حققت خسائر وصلت لـ35 مليون جنيه

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه اضطر لإيقاف قناة "الفراعين" لعدم وجود وكالة إعلانية للقناة، لافتا إلى أنه تواصل مع عدد من الوكالات لدعم القناة إلا أنه لم يستجب إليه أحد.

وأضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن قناة الفراعين حققت خسائر كبيرة وصلت لـ35 مليون جنيه خلال الفترة من 2009 حتى 2016.

وأوضح أن أسرته كانت تتحمل خسائر القناة كلها، متابعا: "تقدر تقول إني بعت ورث أبويا كله بكامله، ومعنتش بملك غير فدان وقيراطين".

وأكد عكاشة: "ورث والدي كان أرض زراعية وأرض مباني، وبعت حوالي 4 فدادين مباني، و12 فدان أرض زراعية، وكل ده عشان مصر وعشان القناة تفضل شغالة، لأن الوقت كان حرج، وكنا بنعيش حروب الجيل الرابع".