مصدر: كمال شاوربيم يؤدي اليمين الدستورية محافظا للدقهلية

قال مصدر مطلع، إن الدكتور كمال جاد شاروبيم، المشرف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، سيتولى منصب محافظ الدقهلية، خلفا للدكتور أحمد الشعراوي، لافتا إلى أنه سيؤدي اليمين الدستورية، صباح اليوم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليبدأ مهام عمله رسميا بعدها.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن الدكتور كمال جاد شاروبيم، أبلغ رسميا بأداء اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح الخميس، محافظا للدقهلية.

يذكر أن شاروبيم تولى أمانة المجالس المتخصصة في مارس 2017، بقرار من رئيس الجمهورية، وهي مجالس تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وتتولى المعاونة في رسم السياسة العامة للدولة، وإعداد الدراسات الشاملة في كافة مجالات العمل الوطني التي تدخل في اختصاص كل مجلس تخصصي، وذلك وفقا للقانون الذي أصدره الرئيس رقم 60 لعام 2015م، وشغل منصب نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حصل على بكالوريوس الهندسـة المدنية من جامعة أسـيوط 1978، ودكتوراة في الهندسة الإنشائية من جامعة هيروشيما باليابان 1990، ماجستير في الهندسة المدنية من جامعة قناة السويس 1985.