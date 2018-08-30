من هو أحمد الأنصاري المرشح لمنصب محافظ البحيرة؟

كشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أنه تم الاستقرار على عدة أسماء في حركة المحافظين الجدد، التي من المنتظر أن يؤدي فيها المُحافظون اليمين القانونية، خلال الساعات القليلة المقبلة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن الأسماء التي تم الاستقرار عليها، تعيين الدكتور أحمد الأنصاري محافظا للبحيرة.

وترصد "الوطن" في التقرير التالي أهم المعلومات عن محافظ البحيرة المنتظر، الدكتور أحمد الأنصاري:

- تخرج عام 2001 وعمل بخدمات نقل الدم لمدة ست سنوات.

- في عام 2007 سافر ببعثة تابعة لوزارة الصحة، درس خلالها ماجستير إدارة أعمال وإدارة نظم صحية لمدة سنتين بالولايات المتحدة، وظل يعمل لخدمات تابعة للإسعاف دون منصب لمدة عام.

- في 2010 كلف بالعمل على تطوير المجالس الطبية المتخصصة لوجود أزمات في العلاج على نفقة الدولة، وعكف على عمل هيكلة للموقف بشكل عام.

- ثم أصبح نائبا لرئيس هيئة الإسعاف في نفس العام، بجانب المجالس الطبية المتخصصة.

- بحسب أحد الحوارات الصحفية له، يعتبر إدارة "أزمة كنيسة القديسين" بشكل صحيح أحد النقاط الفاصلة في حياته.

- أثناء أحداث ثورة يناير كان يتواجد بنفسه في الميادين، خاصة فترة أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء.

- أثناء توليه لمنصب نائب رئيس هيئة الإسعاف المصرية، حصلت الهيئة على المركز الثانى فى جائزة "الصحة العربية" فى ظل منافسة شديدة بين مختلف مقدمى الخدمات الصحية بالوطن العربي، وتم تكريمه مع رئيس الهيئة حينها، وفقا للموقع الرسمي لهيئة الإسعاف.

- عُين رئيسا للهيئة، بقرار من مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان السابقة، في سبتمبر 2013.

- في عام 2017، أسندت إليه مهمة رئاسة بعثة الحج الطبية المصرية.

- ومنذ عدة شهور، أصبح مدير مشروع إنهاء قوائم انتظار مرضى الحالات الحرجة، محققا تقدما كبيرا في إنجازه، حيث تم الانتهاء أكثر من نصف الحالات قبل الموعد المحدد لهم.