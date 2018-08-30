القرموطي يبرز خبر "الوطن" عن عودة الإعلامي حساني بشير للتلفزيون

أبرز الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار"، خبر جريدة "الوطن"عن عودة الإعلامي حساني بشير للتلفزيون المصري مرة أخرى.

وقال بشير في مداخلة هاتفية مع القرموطي، إنه عاد للعمل في التلفزيون المصري بعد فترة انقطاع 12 عاما قضاها في بعض الفضائيات العربية والخاصة.

واستعرض بشير فترة عمله خارج التلفزيون المصري والتي قضى بعضها مع القرموطي في قناة "أون تي في" والتي تعتبر الفترة الأهم في مسيرتهم المهنية.

وأوضح بشير أن الانتقال من محطة لأخرى أفاده وزوّد خبراته الخاصة، مشيرًا إلى أن التنقل من مكان لمكان هو سنة الحياة.

وأكد بشير أنه سيبدأ العمل في التلفزيون المصري بداية من الأسبوع المقبل وسيشارك في تقديم النشرات الإخبارية.