شهد ديوان عام محافظة أسيوط حالة من الارتباك منذ إعلان المهندس ياسر الدسوقي رحيله عن كرسي المحافظ، وتولي اللواء جمال نور الدين حقيبة المحافظة، في حركة المحافظين الجديدة.

وذكر مصدر بديوان عام محافظة أسيوط، لـ"الوطن"، أنهم فوجئوا بالمحافظ السابق المهندس ياسر الدسوقي يخبرهم برحيله عن المحافظة في العاشرة مساء أمس، مودعا الجميع ومتمنيا التوفيق للمحافظ الجديد، مضيفا أن المحافظ السابق غادر المحافظة صباح اليوم متجها إلى القاهرة.

كان مصدر مطلع أكد لـ"الوطن" الاستقرار على أسماء عدة في حركة المحافظين، ومن المقرر أن يؤدي المحافظون الجدد اليمين الدستورية، اليوم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.