تسجيل الدخول
البرلمان
سياسة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
الدولة
العرب و العالم
حوادث
رياضة
المزيد +
منوعات
فن وثقافة
اقتصاد
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
«زعيم» أقدم أبناء الجالية شارك فى «المقاومة الشعبية» سنة 67.. وحصل على الجنسية بأمر «السادات»
د. أيوب يوسف سالم العبيدى يكتب: قارنتُ مِصرَ بغيرِها فتدللت
رئيس الجالية: العراقيون والمصريون أكثر شعبين متجانسين
«فتحية»: اخترت مصر لأنها «أم الدنيا»
بسام محمد العراقى يكتب: رسالة طالب عراقى
ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بسوهاج
اختيارات الوطن
نجيب محفوظ.. اسم قدره الخلود طبيبا وأدبيا
في عهد السيسي.. أحداث شهدتها حركة المحافظين لأول مرة
كيف يتم اختيار المحافظين في دول العالم؟
آخرها في الرحاب.. لماذا يعيد المتهمون تمثيل جرائمهم بعد ارتكابها؟
"الأرصاد": طقس الخميس 30/ 8/ 2018.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة
"العميل" آخر العنقود.. "الوطن" تستعرض 17 محطة لـ"فن الجاسوسية"
الأكثر قراءة
في عهد السيسي.. أحداث شهدتها حركة المحافظين لأول مرة
تعرف على أول قبطية مرشحة لتولي منصب محافظ
مصطفى بكري: مفاجآت مدوية في حركة المحافظين الجدد
من هو أحمد الأنصاري المرشح لمنصب محافظ البحيرة؟
أنباء عن توقف برنامج "العاشرة مساء" وانتقال "الإبراشي" إلى ON
عكاشة: "قاعد عاطل مبشتغلش بقالي سنتين.. وفكرت أفتح فرن عيش بلدي"
ملامح حركة المحافظين: الأنصاري للبحيرة.. وعوض لدمياط.. والهجان باق
توفيق عكاشة يكشف حقيقة مرضه بعد زواجه من حياة الدرديري
"لون عيونه مش عادية".. تعرف على كلمات أغنية عمرو دياب الجديدة
قبل الحركة.. أستاذ إدارة محلية يوضح لـ"الوطن" معايير "المحافظ الكفء"
توفيق عكاشة: قناة الفراعين حققت خسائر وصلت لـ35 مليون جنيه
بعد "حادثي الرحاب.". هل تأثر سوق العقارات بالحي؟.. سماسرة يجيبون
عاجل