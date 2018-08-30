يؤدي المحافظون الجدد، اليمين القانونية، بعد قليل، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأفادت مصادر بأنَّ حركة المحافظين الجدد شملت: اللواء خالد عبد العال محافظًا للقاهرة، وأحمد راشد محافظًا للجيزة، ومجدي الغرابلي محافظًا مطروح.