واصل فيلم "البدلة" للفنان تامر حسني تصدره لإيرادات أفلام العيد، بعد أن حقق، أمس، مليون و505 ألف و163 جنيه، وهو مجموع ما حققته أفلام "تراب الماس، الكويسين، والديزل" في الليلة نفسها، حيث حقق الأول 670 ألف و29 جنيه، فيما حقق الثاني 420 ألف و667 جنيه، أما الثالث فبلغت إيراداته 411 ألف و910 جنيه، حسبما أعلنت شركة "دولار فيلم"، في بيان صادر لها.

ويشارك في بطولة "البدلة" أكرم حسني، أمينة خليل، دلال عبدالعزيز، ماجد المصري، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وإخراج ماندو العدل، فيما أن فيلم "تراب الماس" من بطولة منة شلبي، ماجد الكدواني، آسر ياسين، إياد نصار، وأحمد كمال، سيناريو وحوار أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

وفيلم "الكويسين" من بطولة أحمد فهمي، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أسماء أبواليزيد، أحمد فتحي، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، أما فيلم "الديزل" من بطولة محمد رمضان، ياسمين صبري، فتحي عبدالوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد علي رزق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمود حمدان ومحمد محرز وإخراج كريم السبكي.