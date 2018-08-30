تسجيل الدخول
البرلمان
سياسة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
الدولة
العرب و العالم
حوادث
رياضة
المزيد +
منوعات
فن وثقافة
اقتصاد
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
كشف جديد.. أحد مكونات "القنب" قد يعالج مرض نفسي شائع
السيرة الذاتية لمحافظ كفر الشيخ إسماعيل طه.. "عائد من دمياط"
محافظ الشرقية السابق يستعد لمغادرة الديوان العام
دبلوماسي سابق: حيوية السيسي ونشاطه أدت لازدهار علاقات مصر الخارجية
300 طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة بمعامل آداب عين شمس
عاجل| مقتل صحفي يمني بقذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي
اختيارات الوطن
السيرة الذاتية لمحافظ القاهرة خالد عبدالعال.. "مدير أمن" سابقا
"الخميس".. شاهد على التعديل الوزاري وحركة المحافظين 2018
السيرة الذاتية لمحافظ الدقهلية كمال شاروبيم.. دكتور الهندسة المدنية
السيرة الذاتية للدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية الجديد
مصدر: أحمد الأنصاري محافظا لسوهاج
مصادر: تعيين عبدالعزيز قنصوه محافظا للإسكندرية
الأكثر قراءة
في عهد السيسي.. أحداث شهدتها حركة المحافظين لأول مرة
تعرف على أول قبطية مرشحة لتولي منصب محافظ
مصطفى بكري: مفاجآت مدوية في حركة المحافظين الجدد
أنباء عن توقف برنامج "العاشرة مساء" وانتقال "الإبراشي" إلى ON
عكاشة: "قاعد عاطل مبشتغلش بقالي سنتين.. وفكرت أفتح فرن عيش بلدي"
من هو أحمد الأنصاري المرشح لمنصب محافظ سوهاج؟
توفيق عكاشة يكشف حقيقة مرضه بعد زواجه من حياة الدرديري
ملامح حركة المحافظين: الأنصاري للبحيرة.. وعوض لدمياط.. والهجان باق
"لون عيونه مش عادية".. تعرف على كلمات أغنية عمرو دياب الجديدة
بعد "حادثي الرحاب.". هل تأثر سوق العقارات بالحي؟.. سماسرة يجيبون
توفيق عكاشة: قناة الفراعين حققت خسائر وصلت لـ35 مليون جنيه
قبل الحركة.. أستاذ إدارة محلية يوضح لـ"الوطن" معايير "المحافظ الكفء"
عاجل