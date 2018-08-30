السيرة الذاتية للدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية الجديد

يؤدي الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، اليوم، اليمين القانونية أمام عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، محافظًا للقليوبية، خلفا للواء محمود عشماوي.

وحصل الدكتور علاء مرزوق، على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة القاهرة عام 1985، ثم حصل على درجة الماجستير 1989 في موضوع "الالتهابات في جراحة الأوعية الدموية"، ثم الدكتوراه عام 1994 في موضوع "حالة الشريان السباتي والشرايين التاجية في مرضى الأوعية الدموية قبل إجراء العمليات الجراحية".

وأشرف على أكثر من 50 رسالة ماجستير ودكتوراه، داخل مصر وخارجها بجامعات أمريكية ومستشفى كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، كما شارك في العديد من المؤتمرات العلمية المحلية والدولية، وعضوية اللجنة الدائمة للترقية للأساتذة المساعدين والأساتذة في تخصص الجراحة العامة.

وتدرج عبدالحليم في مناصب عديدة، منها رئيس قسم الجراحة، بطب بني سويف من أغسطس 2002، وحتى يونيو 2008، ثم نائب مدير عام المستشفى الجامعي من مايو 2005 وحتى يونيو 2006، ثم وكيل كلية طب بني سويف من إبريل 2007 وحتى مايو 2010، ثم عميدا لكلية طب بني سويف من مايو 2010 وحتى مارس 2015، ثم نائب رئيس جامعة بني سويف لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من أكتوبر 2014 وحتى تاريخه، كما عمل مشرفا على كلية الحقوق لمدة 6 أشهر، ومشرفا على كلية الصيدلة من 2015 إلى 2016، ومشرفا على كلية طب الأسنان من 2016 إلى 2017.