أكدت مصادر في ديوان عام محافظة المنيا، أنه بعد ساعة واحدة من إعلان حركة المحافظين، اتجه اللواء عصام البديوي المحافظ السابق إلى مكتبه، لتكريم فرد أمن بمستشفى الشيخ زايد، واثنين من رجال الإسعاف، عثروا على مبالغ مالية وردوها لأصحابها، لأنه كان قد وعد بتكريمهم على أمانتهم.

وكرّم المحافظ السائق مصطفى يحيى قاسم، والمسعف أحمد يحيى محمد، يعملان بمرفق الإسعاف ضمن فريق تمركز قطاع جنوب المنيا "طاقم929"، بمنحهما مبالغ مالية وشهادات تقدير، لأنهما عثرا قبل أسبوع على 115500 جنيه، وسلما المبلغ إلى جهة عملهما بعد أن نقلا المصاب للمستشفى العام بمركز ملوي.

كما كرم المحافظ الشاب محمد جمال فرد أمن في مستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة السادس من أكتوبر، والذي عثر على حقيبة بها 100 ألف جنيه وردها إلى صاحبها، حيث منحه المحافظ شهادة تقدير ومبلغ مالي.