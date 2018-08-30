عاجل| أسماء جميع المحافظين في الحركة الجديدة

حصلت «الوطن» على أسماء جميع المحافظين في الحركة الجديدة، والذين يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم:

1- اللواء خالد فودة محافظًا لجنوب سيناء

2- اللواء عبد الحميد الهجان محافظًا لقنا

3- اللواء أحمد عبد الله محافظًا للبحر الأحمر

4- اللواء إسماعيل عبد الحميد طه محافظًا لكفر الشيخ

5- اللواء عادل الغضبان محافظًا لبورسعيد

6- اللواء محمد الزملوط محافظًا للوادي الجديد

7- الدكتور ممدوح غراب محافظًا للشرقية

8- محمد عبد الفضيل شوشة محافظًا لشمال سيناء

9- المستشار هاني عبد الجابر محافظًا لنبي سويف

10- المستشار مصطفى محمد خالد محافظًا للأقصر

11- الدكتور كمال جاد شاروبيم سعد محافظًا للدقهلية

12- الدكتور علاء عبد الحليم محمد مرزوق محافظًا للقليوبية

13- الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظًا للإسكندرية

14- اللواء أحمد إبراهيم محافظًا لأسوان

15- اللواء عبد المجيد أحمد عبد المجيد محافظًا للسويس

16- اللواء حمدي عثمان محافظًا للإسماعيلية

17- اللواء جمال نور الدين محافظًا لأسيوط

18 - اللواء أحمد راشد محافظًا للجيزة

19- اللواء خالد عبد العال محافظًا القاهرة

20- اللواء عصام سعد محافظًا للفيوم

21- اللواء قاسم محمد حسين محافظًا للمنيا

22- اللواء مجدي الغرابلي محافظًا لمرسى مطروح

23- اللواء سعيد محمد عباس محافظًا للمنوفية

24- هشام السعيد محافظًا للغربية

25- اللواء هشام عبد الغني آمنة محافظًا للبحيرة

26- منال عوض ميخائيل محافظًا لدمياط

27- الدكتور أحمد الأنصاري محافظًا لسوهاج