عاجل| أسماء جميع المحافظين في الحركة الجديدة

حصلت «الوطن» على أسماء جميع المحافظين في الحركة الجديدة، والذين يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم:
1- اللواء خالد فودة محافظًا لجنوب سيناء
2- اللواء عبد الحميد الهجان محافظًا لقنا
3- اللواء أحمد عبد الله محافظًا للبحر الأحمر
4- اللواء إسماعيل عبد الحميد طه محافظًا لكفر الشيخ
5- اللواء عادل الغضبان محافظًا لبورسعيد
6- اللواء محمد الزملوط محافظًا للوادي الجديد
7- الدكتور ممدوح غراب محافظًا للشرقية
8- محمد عبد الفضيل شوشة محافظًا لشمال سيناء
9- المستشار هاني عبد الجابر محافظًا لنبي سويف
10- المستشار مصطفى محمد خالد محافظًا للأقصر
11- الدكتور كمال جاد شاروبيم سعد محافظًا للدقهلية
12- الدكتور علاء عبد الحليم محمد مرزوق محافظًا للقليوبية
13- الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظًا للإسكندرية
14- اللواء أحمد إبراهيم محافظًا لأسوان
15- اللواء عبد المجيد أحمد عبد المجيد محافظًا للسويس
16- اللواء حمدي عثمان محافظًا للإسماعيلية
17- اللواء جمال نور الدين محافظًا لأسيوط
18 - اللواء أحمد راشد محافظًا للجيزة
19- اللواء خالد عبد العال محافظًا القاهرة
20- اللواء عصام سعد محافظًا للفيوم
21- اللواء قاسم محمد حسين محافظًا للمنيا
22- اللواء مجدي الغرابلي محافظًا لمرسى مطروح
23- اللواء سعيد محمد عباس محافظًا للمنوفية
24- هشام السعيد محافظًا للغربية
25- اللواء هشام عبد الغني آمنة محافظًا للبحيرة
26- منال عوض ميخائيل محافظًا لدمياط
27- الدكتور أحمد الأنصاري محافظًا لسوهاج