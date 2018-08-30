تمكنت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، من إلقاء القبض على سائق وعاطل، هاربين من أحكام قضائية، صادره ضدهم بالمؤبد، أثناء مروره في كمين أمني بمنطقة الوراق.

وكشف تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهمين هما "جابر. س. ج" (42 عاما ـ سائق) محكوم عليه في قضية "إتجار مخدرات" بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، و"محمود. ص" (22 سنة ـ عاطل ومقيم بدائرة مركز أوسيم) محكوم عليه في قضيتي (إتجار مخدرات) بالسجن المؤبد والسجن 6 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، وأقروا بالأحكام الصادر ضدهم.

وأمر اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار وائل الدرديري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.