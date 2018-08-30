يستعد الإعلامي حسام الدين حسين، الذي كان يُقدم برنامج "صباح أون" عبر قناة "أون لايف"، للانضمام إلى قناة "Ten"، للمشاركة في تقديم برنامج "صباح الورد".

وقال "حسين" لـ"الوطن"، إنه يقترب من الانضمام بشكلٍ رسمي إلى "Ten"، ويصبح واحدًا من فريق المُذيعين، حيث إنه في اتجاهه للتعاقد، لافتًا إلى أنه سيشارك في تقديم "صباح الورد" مع مها بهنسي وسمر نعيم ونور الصواف، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وأشار إلى أن ظهوره الأول على القناة، لم يتحدد بشكل نهائي بعد، لكن من المفترض أن يطل على جمهور "Ten"، اعتبارًا من يوم 8 سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أن البرنامج سيشهد تطويرًا خلال الفترة المقبلة، من خلال ديكور جديد وكذلك تطوير المحتوى.