أعلن الأب هاني باخوم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، تعيين بطريركية بابل للكلدان الكاثوليك، الأب بولس ساتي، من رهبنة الفادي الأقدس، مدبّرًا بطريركيًّا جديدًا على أبرشيّة الكلدان في مصر خلفًا للمونسنيور فيليب نجم، بقرار من البطريرك مار لويس روفائيل ساكو.

وأضاف باخوم، في بيان اليوم، أن الأب ساتي من مواليد الموصل 1978، ونال سرّ الكهنوت عام 2010، وكان يخدم كخوري للكلدان في رعيّة مار يعقوب المقطّع ورعيّة القديس إليخيوس في أبرشيّة انتڤيربين وإرساليّة العائلة المقدّسة في لوكسمبورج- بلجيكا، ويتقن العربيّة والكلدانيّة والألمانيّة والهولنديّة والإنجليزيّة.