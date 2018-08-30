قال اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية الجديد، إنه سيصل إلى ديوان عام المحافظة، غدا، وسيكون أول شيء يفعله في المحافظة هو أداء صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوى، معربا عن سعادته بتوليه مسؤولية محافظة من أكبر وأهم المحافظات المصرية بصفة عامة، وفي الدلتا بصفة خاصة.

واعتذر المحافظة عن عدم ذهابه، اليوم، إلى محافظة الغربية لأنه سيتجه إلى مكان عمله بمطار القاهرة؛ لإنهاء إجراءات عمله في مطار القاهرة، وبعدها سيتجه إلى المحافظة للصلاة في مسجد السيد البدوي.

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع معهم عقب أداء المحافظين اليمين، وكلفهم بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين، والعمل على خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، ومكافحة الفساد، ومشاركة المواطنين في القرارات المهمة.