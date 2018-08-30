أعلن مجمع البحوث الإسلامية، أنه ستعقد الاختبارات الشفوية والمقابلات الشخصية لمن اجتازوا الاختبارات التحريرية في مسابقة الابتعاث العامة للعام الحالي في التخصصات الشرعية والعربية والثقافية، ومن المقرر أن تبدأ هذه الاختبارات يوم السبت القادم بمدينة البعوث الإسلامية وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن هذه المرحلة سيتم التركيز فيها على قدرات ومهارات المتقدمين وسماتهم الشخصية وهيئاتهم وعدد من المعايير التي تؤهل المتقدم لتمثيل الأزهر الشريف في الخارج لتعليم المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.