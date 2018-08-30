يعتزم محمد ترك، مذيع قناة "أون لايف" الإخبارية، العودة مجددًا إلى التليفزيون المصري، خلال الأيام القليلة المقبلة، لاسيما بعد انتهاء فترة إعارته الداخلية، والتي ستنتهي نهاية الشهر الجاري.

وقال "ترك" لـ"الوطن"، إنه سيتقدم بأوراق تسليم مهام العمل، خلال الأيام المقبلة، حيث لم يتم اتخاذ القرار بشكل رسمي حتى الآن، لافتًا إلى أن المسمى الوظيفي له، داخل التليفزيون المصري "مذيع أخبار".

وكان الإعلامي محمد ترك، واحدًا من مذيعي "أون لايف"، حيث كان يُقدم النشرات الإخبارية وكذلك تغطيات لأبرز الأحداث والمناسبات.